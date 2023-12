Ausquest Aktie: Was für ein Plan!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Ausquest ergab die längerfristige Betrachtung, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den Social Media war die Anlegerstimmung gegenüber Ausquest in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab jedoch auch neutral eingestellte Nachrichten über das Unternehmen in den vergangenen ein bis zwei Tagen. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Ausquest daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ausquest-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,01 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um +10 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine +10 Prozent Abweichung und somit eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ausquest-Aktie hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 55,56, was bedeutet, dass Ausquest hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ausquest.