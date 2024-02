Ausquest Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung und Kommunikation im Netz. In Bezug auf Ausquest ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt sich bei der Rate der Stimmungsänderung kaum eine Veränderung, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 0,01 AUD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,01 AUD keine Abweichung aufweist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis an, dass Ausquest überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine schlechte Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Hier wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Ausquest diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt. Auch aktuell sind vor allem positive Themen bei den Anlegern beliebt, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt. Daher erhält Ausquest eine positive Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.