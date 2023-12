Ausnutria Dairy Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Aktienkurs von Ausnutria Dairy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite 23,11 Prozent unter dem Durchschnitt (-9,72 Prozent). Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt im Schnitt -9,8 Prozent, wobei Ausnutria Dairy aktuell 23,03 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne Ausschläge in positive oder negative Richtung. Anleger haben in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ausnutria Dairy diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ausnutria Dairy eine Rendite von 2,09 % aus, was 1,55 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,64 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ausnutria Dairy liegt bei 24,79, was 66 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche (72,28). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.