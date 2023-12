Ausnutria Dairy Aktie: Es gibt was neues!

Die Ausnutria Dairy Aktie wird derzeit unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. Wenn es um die Dividendenrendite geht, liegt der Wert mit 2,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt ein neutrales Bild, mit einem RSI7-Wert von 44,44 und einem RSI25-Wert von 55,17, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ausnutria Dairy-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -14,47 Prozent vom aktuellen Schlusskurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch ergibt sich ein anderes Bild, wenn man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen betrachtet, mit einer Annäherung des aktuellen Schlusskurses an den gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, ohne dominierende positive oder negative Themen in den vergangenen ein bis zwei Tagen. Basierend auf dieser Auswertung ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.