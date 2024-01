Ausnutria Dairy Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Ausnutria Dairy liegt bei 41,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,46 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Ausnutria Dairy keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien ist neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Daher erhält Ausnutria Dairy in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Ausnutria Dairy mit einem Kurs von 2,56 HKD derzeit -7,91 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -18,21 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ausnutria Dairy mit einem Wert von 24,79 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Nahrungsmittel" liegt. Mit einem Abstand von 65 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".