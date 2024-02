Ausnutria Dairy Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf Ausnutria Dairy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 46,43 Punkten, was bedeutet, dass Ausnutria Dairy weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ausnutria Dairy derzeit bei 2. Dies führt zu einer negativen Differenz von -1,8 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". Daher erhält Ausnutria Dairy von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 24,79, was bedeutet, dass die Börse 24,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Ausnutria Dairy zahlt. Dieser Wert liegt um 64 Prozent niedriger als der Durchschnitt in der Branche, der bei 68 liegt. Somit wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zu Ausnutria Dairy veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält Ausnutria Dairy insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.

