Auslandshandelskammern: Geschäfte in Asien-Pazifik laufen gut

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die in der Region Asien-Pazifik tätigen deutschen Unternehmen sind nach Darstellung der Außenhandelskammern (AHK) mehrheitlich optimistisch für 2024. "Der asiatisch-pazifische Raum ist eine der wenigen Regionen der Welt, in denen die Unternehmen überwiegend positive wirtschaftliche Erwartungen haben", heißt es in dem am Montag von den AHK in Singapur vorgelegten Bericht.

Eine AHK-Umfrage bei mehr als 800 Mitgliedsunternehmen im Herbst des vergangenen Jahres habe ergeben, dass die Erwartungen in der Region deutlich optimistischer seien als im weltweiten Durchschnitt - auch wenn die wirtschaftlichen Erwartungen der Unternehmen nicht mehr so hoch seien wie in der vorangegangene Umfrage. "Viele Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum planen eine erhebliche Ausweitung der Investitionen und der Beschäftigung innerhalb der Region, vor allem in Indien, Malaysia und den Philippinen sowie in Südkorea", heißt es.

Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Martin Wansleben, sagte, viele asiatische Länder lockten mit günstigerer Energie, guten Fachkräften und Wirtschaftsfreundlichkeit. "Die Zuversicht, die unsere Unternehmen in Asien-Pazifik spüren, sollte für uns in Deutschland und Europa ein Anlass sein, das Klein-Klein endlich ad acta zu legen, um auch die Wettbewerbsfähigkeit hierzulande wieder zu verbessern", sagte Wansleben. "Ansonsten laufen uns diese Länder den Rang bald ab."

In Zeiten geopolitischer Spannungen würden deutsche Firmen zudem ihre Wertschöpfungsketten diversifizieren: Sie bauten beispielsweise Management-Funktionen in Japan auf oder ergänzten das China-Geschäft um weitere Standorte in der Region, hieß es./asg/DP/jha