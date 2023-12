Ausgold Aktie: Das hat Gewicht!

Die letzte 200-Tage-Technische Analyse des Schlusskurses der Ausgold-Aktie ergab eine Abweichung von -20 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man dagegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser Wert über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Ausgold, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Ausgold lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt und erfordert daher eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ausgold-Aktie ergab einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergab ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ausgold.

