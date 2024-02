Ausgold Aktie: Das Vertrauen entzogen!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Ausgold in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen stark negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wurde. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Ausgold deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist auch eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führte zu der Schlussfolgerung, dass die Aktie insgesamt ein negativeres Rating erhält.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf den sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Obwohl in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden, wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse ergab ebenfalls negative Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ausgold-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -40 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt 20 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Dadurch erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Darüber hinaus zeigt der Relative Strength Index (RSI) für Ausgold auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für Ausgold basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.

Ausgold kaufen, halten oder verkaufen?

