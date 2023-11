Ausgezeichnetes Design - elfenbein studios gewinnt Red Dot und German Design Award

Hamburg (ots) -elfenbein studios' Design für die Marke COLOUR ALCHEMY von Schwarzkopf Professional überzeugtDie Hamburger Design- und Markenagentur elfenbein studios darf sich in diesem Jahr gleich über zwei begehrte Designpreise freuen. Ausgezeichnet wird das Design der Schwarzkopf Professional Marke COLOUR ALCHEMY aus dem Hause Henkel. elfenbein studios war für die Neuentwicklung der Marke inklusive Branding, Shape Design und Verpackungskonzept zuständig. Das einzigartige Packaging, das durch charakterstarke und aufwändige Details besticht, wurde durch die international besetzten Komittees ausgewählt.Der Red Dot Award zählt zu den renommiertesten Designwettbewerben der Welt. Die hohe Bekanntheit über die Agenturbranche hinaus macht den Preis zu einem Qualitätssiegel für außerordentlich gute Gestaltung. Jahr für Jahr nehmen rund 40 internationale Experten die eingereichten Projekte unter die Lupe und verleihen denjenigen, die ihren strengen Bewertungskriterien entsprechen, die begehrte Auszeichnung.Der German Design Award steht seit 2012 für exzellentes Design und setzt globale Trends in der innovativen Designentwicklung. Ziel des Awards ist es, die Herausforderungen der heutigen Zeit durch herausragendes Design zu bewältigen und als Inspirationsquelle für Lösungen in Zeiten des Wandels zu dienen.In diesem Jahr konnte elfenbein studios die Gremien der beiden Wettbewerbe mit einem außergewöhnlichen Design für ein innovatives Produkt begeistern. COLOUR ALCHEMY, entwickelt in Zusammenarbeit mit Schwarzkopf Professional und den innovativen Schönheitsalchemisten "THE UNSEEN beauty", ist die weltweit erste Haarfarbe mit prismatischem, holografischem Effekt, die auf Temperaturveränderungen reagiert.Das entwickelte Verpackungsdesign zeichnet sich durch seine Einzigartigkeit aus, ganz wie das Produkt selbst. Um den Look eines mystischen Alchemieproduktes zu vermitteln, hat elfenbein studios ein zurückhaltendes Design mit mattschwarzen Materialien und schlichter weißer Typografie entwickelt. Die Verpackung zeichnet sich durch eine ungewöhnliche Komplexität der Verpackungsmodule aus, darunter hochwertiges Seidenpapier, das die Flasche auf elegante Weise umhüllt. Die Umverpackung wird mithilfe eines Magnetmechanismus verschlossen, der mit einem ansprechenden Band und einem kleinen Siegel arretiert wird, was die hochwertige Qualität von COLOUR ALCHEMY hervorhebt."Die Herausforderung bestand darin, die Einzigartigkeit von Colour Alchemy einzufangen und in ein Design zu übersetzen, das sowohl der Mystik als auch der Premiumness des Produkts gerecht wird. Gleichzeitig sind im Professional Haircolor Market spezielle Herausforderungen zu berücksichtigen", so Stefanie Schicke, Kreativdirektorin bei elfenbein studios. "Umso mehr freut es uns, dass wir bei beiden Awards mit unserem Design überzeugen konnten."elfenbein studios zeigen, dass die Essenz eines Produkts in ein Design umgesetzt werden kann, das nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch eine immersive Erfahrung für die Verbraucher schafft.Über elfenbein studiosDie 2005 von Colette Baeker und Anthony Peter Slotta gegründete Designagentur elfenbein studios mit Sitz in Hamburg steht für erfolgreiches Markendesign mit Schwerpunkt auf Branding und Packaging. Das Team aus mehr als 35 Mitarbeitenden arbeitet in eng vernetzten Studios in den Bereichen Design, strategische Markenberatung, Reinzeichnung, Foto und CGI, mit Fokus auf FMCG-Marken und -Eigenmarken in den Bereichen Food und Kosmetik, Spielwaren sowie Healthcare. Zu den langjährigen nationalen und internationalen Kunden der Agentur zählen unter anderem Henkel, Schwarzkopf, FRoSTA, Niederegger, Bad Heilbrunner, REWE und BILLA.Pressekontakt:elfenbein studios GmbH & Co. KGSpadenteich 4-520099 Hamburghttps://elfenbein-studios.dePia ErichsenStrategy & Conceptpia.erichsen@elfenbein-studios.de040-239532-21Original-Content von: elfenbein studios GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell