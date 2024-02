Ausgaben für IT-Sicherheit steigen deutlich

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland wappnet sich gegen Cyberangriffe und investiert dazu mehr denn je in IT-Sicherheit. Im laufenden Jahr werden die Ausgaben um voraussichtlich 13,1 Prozent steigen und mit rund 10,5 Milliarden Euro erstmals über der Marke von zehn Milliarden Euro liegen, teilte der Branchenverband Bitkom am Mittwoch auf Grundlage von Daten des Marktforschungsinstituts IDC mit.Damit wächst der IT-Sicherheitsmarkt hierzulande stärker als im Rest Europas (plus 12,3 Prozent auf 46,0 Milliarden Euro) und im Rest der Welt (plus 11,4 Prozent auf 164,8 Milliarden Euro).Am stärksten steigen in diesem Jahr in Deutschland die Ausgaben für Sicherheitssoftware, die um voraussichtlich 16,9 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro zulegen. Die Ausgaben für Dienstleistungen rund um IT-Sicherheit sollen ebenfalls stark um 12,0 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro wachsen.

Nahezu unverändert (plus 0,4 Prozent) werden laut Bitkom dagegen die Investitionen in IT-Sicherheits-Hardware mit rund 939 Millionen Euro bleiben.Auch im kommenden Jahr wird ein weiteres Wachstum der Ausgaben für Cybersicherheit erwartet. Dann soll der IT-Sicherheitsmarkt um 13,6 Prozent auf 12,0 Milliarden Euro zulegen, so der Verband auf Grundlage der IDC-Daten.

