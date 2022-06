Ausgabe von Wertpapieren: Wenn Unternehmen Geld einsammeln

Eine Firma geht an die Börse, um mehr Eigenkapital zu bekommen. Denn beim Börsengang werden Unternehmensanteile in Form von Wertpapieren für den Handel freigegeben. Investoren können also Aktien oder Anleihen der Firma kaufen. Sie werden dadurch Miteigentümer, und die Firma bekommt mehr Eigenkapital. Was passiert, wenn ein Unternehmen an die Börse geht? Diese Ausgabe von Wertpapieren wird Emission genannt. Die… Hier weiterlesen