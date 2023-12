Ausfuhren der Elektroindustrie in Deutschland auch im Oktober gesunken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Exporte der Elektro- und Digitalindustrie in Deutschland haben sich im Oktober zum vierten Mal in Folge verringert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken die Ausfuhren um 2,1 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro, wie der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Betrachtet man die gesamten zehn Monate, liegen die Ausfuhren den Angaben zufolge aber im Plus: Von Januar bis einschließlich Oktober des laufenden Jahres lieferten die Unternehmen Waren im Gesamtwert von 212,1 Milliarden Euro. Das seien 4,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

"Die Exporte in die beiden größten Absatzmärkte USA und China lieferten sich in den ersten zehn Monaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen", erläuterte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Sie lagen bei jeweils 21 Milliarden Euro. Während die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten um 8,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum wuchsen, sanken die Lieferungen nach China um 4,1 Prozent./agy/DP/jha