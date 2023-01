Auschwitz Pledge Foundation startet globalen Aufruf zur „Auslöschung der Gleichgültigkeit"

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Eine neue Initiative, die sich auf die Erlebnisse der Vergangenheit stützt, aber nach neuen, innovativen Lösungen zur Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung von Menschen der LGBTQIA+ Gemeinschaft, Migranten und Flüchtlingen suchtDie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3764084-1&h=1873370498&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3764084-1%26h%3D4271154696%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fauschwitzpledge.org%252F%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0Die+)Auschwitz Pledge Foundation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3764084-1&h=3045755366&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3764084-1%26h%3D1882605155%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fauschwitzpledge.org%252F%26a%3DAuschwitz%2BPledge%2BFoundation&a=Auschwitz+Pledge+Foundation), eine Nichtregierungsorganisation (NRO) mit der Mission, die Gleichgültigkeit gegenüber allen Formen von Diskriminierung zu bekämpfen, startet heute am Vorabend des Holocaust-Gedenktags ihreInitiative „Erase Indifference" (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3764084-1&h=401168195&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3764084-1%26h%3D4180810753%26u%3Dhttp%253A%252F%252Feraseindifference.org%252F%26a%3DErase%2BIndifference%2BInitiative&a=Initiative+%E2%80%9EErase+Indifference%22) (Auslöschung der Gleichgültigkeit).In den letzten Jahren waren eine Reihe von Gemeinschaften mit zunehmender Diskriminierung und Bedrohung konfrontiert. Die Rechte von Frauen wurden auf mehreren Kontinenten eingeschränkt. Fast jeden Tag erleben Gruppen von Menschen Aggressionen und Angriffe aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Hautfarbe oder der Person, die sie lieben. Bekannte Prominente und viele andere haben Hassreden in den sozialen Medien eine breite Plattform gegeben. Die einwanderungsfeindliche Rhetorik hat den Aufstieg von Nationalismus und populistischen Parteien auf der ganzen Welt angeheizt. Dies hat sich in der russischen Aggression gegen die Ukraine manifestiert, die Millionen von Flüchtlingen gezwungen hat, ihre Heimat zu verlassen.„Im Laufe der Geschichte haben wir gesehen, welche Auswirkungen Gleichgültigkeit hat und wie sie Bigotterie, Gewalt und sogar Völkermord begünstigen kann", sagte Jacek Kastelaniec, Generaldirektor der Auschwitz Pledge Foundation. Aus diesem Grund startet die Auschwitz Pledge Foundation eine Reihe von Aktionen, um Gleichgültigkeit zu thematisieren und sie zum Gegenstand öffentlicher Gespräche und Analysen zu machen. Heute beginnen wir mit einer Herausforderung, und später in diesem Jahr werden wir eine Gruppe bekannter Führungspersönlichkeiten ehren, die gegen die Gleichgültigkeit ankämpfen, und bei unserer ersten Gesprächsrunde von ihrem Wissen und ihren Erfahrungen lernen. Wir freuen uns darauf, die Ideen großartiger und mitfühlender Menschen auf der ganzen Welt begrüßen und unterstützen zu können, die neue und kreative Wege gefunden haben, um gegen die Gleichgültigkeit anzugehen."Die Erase Indifference Challenge, die ab sofort bis zum 3. März 2023 läuft, ist ein globaler Wettbewerb zur Vergabe von Stipendien und Mentorenschaft an Organisationen, die innovative Lösungen und moderne Hilfsmittel zur Bekämpfung von Gleichgültigkeit gegenüber Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung von Migranten, Flüchtlingen und LGBTQIA+ Gemeinschaften entwickelt haben. Die Challenge ist eine offene Einladung an Innovatoren, NROs, Universitäten, Startups, Privatunternehmen, öffentliche Einrichtungen, religiöse Vereinigungen oder informelle Gruppen, sich um finanzielle Unterstützung für die Finanzierung, Skalierung und Förderung ihrer Projekte zu bewerben. Ziel ist es, das Bewusstsein zu stärken, Gespräche anzuregen und Maßnahmen voranzutreiben, um die Gleichgültigkeit auf globaler Ebene in den nächsten zehn Jahren drastisch zu reduzieren.Die Auschwitz Pledge Foundation wurde 2021 gegründet, um die drohenden Gefahren der Gleichgültigkeit anzuerkennen. Eines ihrer Hauptziele ist es, schnell auf globale Ereignisse zu reagieren, die zu Diskriminierung durch Gleichgültigkeit führen. In einem Pilotprogramm unterstützte die Stiftung im vergangenen Jahr eine gemeinsame Initiative von Right to Be und T'ruah mit Sitz in den USA für ihr vorgeschlagenes Bystander-Interventionsprogramm, eine Anti-Hass-Initiative, die Antisemitismus durch eine Reihe von Online-Interventionstrainings bekämpft. Das Projekt wurde während des Anstiegs antisemitischen Verhaltens und antisemitischer Äußerungen in den USA im letzten Jahr intensiviert. Zusätzliche Unterstützung erhielt ein in Polen ansässiges Spieleunternehmen (GD Events), das die Diskriminierung von Flüchtlingsjugendlichen in polnischen Schulen durch Gamification bekämpfte, zu einer Zeit, als fast 200.000 ukrainische Kinder in das polnische Bildungssystem aufgenommen wurden. Schätzungen zufolge befinden sich bis zu 600.000 Flüchtlingskinder in Polen außerhalb des Bildungssystems.„Die 1920er und 1930er Jahre waren eine Zeit der beispiellosen Entwicklung der Medien, aber auch des Populismus, der Demagogie und der Sprache des Hasses, die zur Entwicklung von Nationalismen, dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust führten", sagte Piotr M. A. Cywiński, Vorstandsvorsitzender der Auschwitz Pledge Foundation. „Ein Jahrhundert später – in einer Zeit der beispiellosen Ausbreitung von sozialen Netzwerken und mobiler und Online-Kommunikation – sind die Bedrohungen ähnlich. All dies erfordert eine ernsthafte öffentliche Debatte, die die Grenzen von Staaten, Kulturen, Sprachen und Religionen überschreitet."Bewerbungen für die „Erase Indifference Challenge" können vom 26. Januar 2023 bis zum 3. März 2023 eingereicht werden. Um sich zu bewerben oder mehr zu erfahren, besuchen Sie eraseindifference.org.