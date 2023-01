Ausbau der Zusammenarbeit zwischen NIO und Ambilight, Einführung des weltweit ersten schwarz-grauen EC-Dimm-Dachs am NIO Day

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Hefei, China (ots/PRNewswire) -Am 24. Dezember 2022 fand in Hefei der NIO Day statt, an dem bekannt gegeben wurde, dass NIOs smartes Vorzeigemodell, das Elektro-Coupé EC7, mit einer neuen Generation von schwarz-grauen intelligenten Dimm-Dächern ausgestattet werden kann. Ambilight Technology wird das zentrale farbwechselnde Material – eine schwarz-graue elektrochrome Folie – für das intelligente Dimm-Dach liefern. Dies ist eine weitere wichtige Kooperation zwischen den beiden Parteien im Bereich von Dimm-Produkten: Der mittelgroße und große Elektro-SUV ES7 von NIO ist mit dem automatisch abblendenden Rückspiegel Ambilight ausgestattet. Das Modell EC7 ist das erste mit der schwarz-grauen Ambilight-Dimmhaube. Außerdem ist es das erste Mal weltweit, dass das elektrochrome Verdeckglas in den Farben Schwarz und Grau produziert wird.Diesmal verwendet NIO die weltweit erste Technologie für schwarz-graue EC-Dimmhauben, was nicht nur ein weiterer Beweis für die Innovationskraft von NIO ist, sondern auch eine Anerkennung für die Innovation der Dimm-Produkte von Ambilight. In Zukunft werden die beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um eine Win-Win-Situation zu schaffen, hochwertigere Produkte zu entwickeln und die Nutzererfahrung zu verbessern.Das intelligent dimmbare Panoramadach des EC7 ist mit der flexiblen elektrochromen Festkörpertechnologie der dritten Generation von Ambilight ausgestattet, die zum ersten Mal in der Branche eine neutrale Grundfarbe aus Schwarz und Grau verwendet. Die Gesamtenergieblockrate beträgt 86,3 %. Sie erkennt auf intelligente Weise das Umgebungslicht, passt die Lichtdurchlässigkeit aktiv und adaptiv an und sorgt so jederzeit für den angenehmsten Zustand.Die intelligente Verdunkelungshaube, mit der der EC7 ausgestattet ist, stellt einen bedeutenden technologischen Durchbruch auf dem Gebiet der elektrochromen Technologie dar. Das neue Material aus mehr als 1.000 molekularen Strukturen ermöglicht die einheitliche Absorption des gesamten Spektrums sichtbaren Lichts von 380 nm bis 750 nm sowie Veränderungen. Das Endprodukt wurde durch wiederholte Anpassungen erreicht. Es hat eine schwarz-graue, hochwertige Textur. Gleichzeitig bietet es hervorragenden Sonnenschutz, Wärmeisolierung und Blendschutz.Ambilight Technology ist international führend in der elektrochromen Technologie. Das Unternehmen beherrscht die weltweit exklusivsten elektrochromen Materialien und Technologien und setzt eine neue hocheffiziente Walzenbeschichtungstechnologie ein, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.Ambilight wird sich auch in Zukunft auf die Forschung und Entwicklung der flexiblen EC-Membrantechnologie konzentrieren und die Modernisierung intelligenter Fortbewegungsmethoden mit neuer Energie weiter vorantreiben.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1976933/image_5026600_7839585.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ausbau-der-zusammenarbeit-zwischen-nio-und-ambilight-einfuhrung-des-weltweit-ersten-schwarz-grauen-ec-dimm-dachs-am-nio-day-301713708.htmlPressekontakt:info@ambilightinc.comOriginal-Content von: Ambilight, übermittelt durch news aktuell