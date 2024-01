Ausbau der Windkraft an Land hat 2023 Fahrt aufgenommen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Ausbau von Windrädern an Land hat im vergangenen Jahr weiter Fahrt aufgenommen. Genaue Zahlen legen Branchenverbände am Dienstag (11.00 Uhr) vor. Erwartet wird, dass neue Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 3 Gigawatt neu in Betrieb genommen wurden. Auch die Zahl der genehmigten, aber noch nicht gebauten Anlagen dürfte erneut deutlich gestiegen sein. Die Branchenverbände dürften von der Politik weitere Anstrengungen fordern, um noch bestehende Hemmnisse abzubauen.

Windräder an Land spielen eine Schlüsselrolle in der Strategie der Bundesregierung, um Klimaziele zu erreichen. Der Bundesverband Windenergie sowie der Verband VDMA Power Systems beklagen seit langem ein Nord-Süd-Gefälle, im Süden hinkt der Ausbau hinterher./hoe/DP/jha