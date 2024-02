Aus und vorbei? Super Micro Computer mit rasanter Kursentwicklung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

der Trend scheint sich nun wieder gegen die Aktie von Super Micro Computer zu wenden. Jedenfalls fast. Die Aktie verlor am Freitag in einem rasanten Kurssturz immerhin über 13 %! Die Aktie ist statt des erhofften Durchbruchs in die Nähe der Mark von 1.000 Dollar nun – jetzt in Euro gerechnet – bei nur noch 844 Euro angekommen.

Der Titel hat dabei gar keine neuen Nachrichten produziert. Am Tag zuvor war es für die Aktie in einem rasanten Lauf nach oben um über 30 % aufwärts gegangen. Es steht zu vermuten, dass am Freitag Investoren einfach nur die Gewinne vom Tisch genommen haben. Das könnte die eine Seite der Medaille sein. Bedenklich bliebe dennoch: Die Käufer sind ja offenbar nicht mehr bereit, die Preise von gestern zu zahlen.

Es gibt also nicht nur Investoren, die gerne verkaufen, um Gewinne mitzunehmen, sondern auch Käufer, die der Aktie weniger Wert zubilligen.

Wer hat Recht? Die Trend-Analysten oder die wirtschaftlich orientierten Analysten?

Die Frage sei erlaubt: Die Trend-Analyse ist immer noch der Meinung, die Aktie könne einen immensen Aufwärtstrend hinlegen. Trend-Analysten werden keine Prognosen abgeben, sondern einfach nur den Trend messen. Das ist einfach, denn die Zahlen liegen vor.

Der GD100 als mittelfristig bedeutender Trend ist mittlerweile extrem. Der Indikator verläuft in Höhe von 371 Euro, womit die Aktie gleich um über 56 % darüber notiert. Die Notierungen haben auch gegenüber dem mittelfristig bedeutenden GD50 einen großen Vorsprung. Konkret beläuft sich der Vorsprung auf gleich 46 %. Die kürzerfristigen Indikatoren sind gleichwohl auch weit überwunden.

Unter dem Strich also ist der Trend eindeutig. Das wäre auch aus Sicht der Statistiker in keiner Weise zu leugnen. Allein im laufenden Jahr gewann die Aktie bereits mehr als 190 %. Dabei ist der Wert in sechs Monaten schon um über 200 % geklettert. In einem Jahr ging es um satte 787 % nach oben – und so weiter. Das heißt also, dass die Aktie einen klaren statistischen und trendsicheren Aufwärtstrend erobert hat. Wann auch immer er endet – bis dahin sind die Chancen enorm.

Wirtschaftlich orientierte Analysten verweisen auf einen ganz anderen Umstand. Der Titel hat nur deshalb zuletzt so massiv gewonnen, weil eine Lokomotive wie Nvidia so sehr gezogen hat. Nvidia hat allein gestern mit seinen Zahlen den Markt aufgeräumt. Das Unternehmen Super Micro Computer ist mit einem KGV von 50 für das vergangene Geschäftsjahr letztlich nicht nur relativ teurer. Es hat auch keine ähnliche Wachstumsgeschichte wie Nvidia zu erzählen. Das heißt: Die wirtschaftlich orientierten Analysten würden wahrscheinlich auch nach -13 % am Freitag eher warnen.

