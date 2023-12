Aus Tin Mining Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Clara Australia: Analyse der Finanzwerte

Clara Australia fällt im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,83 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger aus, was einer Differenz von 6,83 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dieser Tatsache wird derzeit eine Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Clara Australia-Aktie derzeit bei 1,27 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,023 AUD weicht deutlich um 98,19 Prozent ab. Auf dieser Basis erhält Clara Australia somit eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, so liegt dieser aktuell bei 0,02 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 15 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Clara Australia auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist bei Clara Australia einen Wert von 55,56 auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 50 ebenfalls auf "Neutral"-Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Clara Australia festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine wesentlichen Unterschiede ausgemacht werden. Zusammengefasst erhält Clara Australia daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.