Aus Tin Mining Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen (bzw. 25 Tage als RSI25) und normiert es auf eine Skala von 0 bis 100. Für Clara Australia liegt der RSI bei 71,43, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 54,17, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Clara Australia gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien. Das Meinungsbild war weder positiv noch negativ geprägt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Clara Australia schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 6,84 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,84 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und beeinflusst somit auch die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Clara Australia wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.