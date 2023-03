Aus Online-Shopping wird Virtual-Shopping: Grillfürst bringt das digitale Einkaufserlebnis auf ein neues Level

Bad Hersfeld (ots) -Das echte Einkaufsgefühl, das man beim Besuch eines stationären Fachgeschäftes empfindet, suchte man beim digitalen Shoppen bisher leider vergebens. Grillfürst, Deutschlands größter Grillfachhandel, hebt das Einkaufserlebnis mit der Eröffnung seiner ersten virtuellen Filiale nun auf ein neues Level. Die Vorzüge des stationären Shoppings werden kurzerhand in die der Onlineshoppingwelt integriert. Das bringt das Einkaufen im virtuellen Raum sehr nahe an die Realität - persönliche 1:1 Beratung inklusive.Gemütlich zu Hause die Beine hochlegen, zeitgleich durch ein riesiges Grill-Einkaufsparadies schlendern und persönlich von echtem Fachpersonal beraten zu werden - dieser Traum vieler Grillfans geht mit der Eröffnung der ersten virtuellen Grillfürst-Filiale nun in Erfüllung. Ganz ohne App oder VR-Brille, einfach über den Browser jedes digitalen Endgerätes.Auf einer virtuellen Fläche von rund 1.400 qm können sich Grillbegeisterte ab sofort durch den weltweit ersten virtuellen Grillfachhandel bewegen, der neben interaktiven Kommunikationsmöglichkeiten auch echte 1:1 Fachberatung bietet. Die auf der virtuellen Verkaufsfläche (https://www.grillfuerst.de/Stores/virtuelle-Filiale.php) ausgestellten Produkte verfügen über anklickbare Infopoints, die erste Informationen liefern und zu den jeweiligen Produktseiten im Grillfürst Onlineshop (https://www.grillfuerst.de/) verlinken. Ergänzend dazu bieten vorproduzierte Produkt- und Kaufberatungsvideos nützliche Tipps von Fachberatern und helfen bei der Entscheidungsfindung. Doch damit nicht genug: Um das Einkaufserlebnis noch individueller zu gestalten und der persönlichen Beratung im stationären Fachhandel in nichts nachzustehen, können echte Grillfürst-Berater beim Schlendern durch die virtuelle Filiale jederzeit für eine 1:1 Beratung (https://www.instagram.com/p/CoU_d0_Imki/?hl=de) per Live-Video-Übertragung hinzugeschaltet werden."Mit diesem neuartigen Verkaufskonzept positionieren wir uns einmal mehr als innovativer Vorreiter auf dem Grillmarkt. Die virtuelle Filiale ermöglicht den Kunden ein ganzheitliches, nie dagewesenes Onlineshopping-Erlebnis, bei dem die kompetente und persönliche Kundenberatung eine zentrale Rolle spielt", sagt Geschäftsführer Joachim Weber. Um das virtuelle Einkaufserlebnis auch zukünftig noch vielseitiger und individueller zu gestalten, tüftelt Grillfürst bereits an vielen weiteren Features: Neben aktuellen Informationen über Preise und Lieferzeiten soll beispielsweise die Interaktion mit den Gästen eine noch größere Rolle spielen. Und auch eine 3D Darstellung der Grillmodelle im eigenen Garten oder auf der heimischen Terrasse ist bereits in Planung.Das Thema "Digitalisierung" ist ein wichtiger Teil der Grillfürst DNA. So launchte Europas größter Grillshop beispielsweise bereits letztes Jahr den ersten weltweiten smarten Grill.Pressekontakt:P.U.N.K.T. Gesellschaft für Public Relations mbHBenjamin KolthoffVölckersstr. 4422765 HamburgTelefon: +49 40 8537600E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.deOriginal-Content von: Grillfürst, übermittelt durch news aktuell