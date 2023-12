AusGroup Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Auswertung trendfolgender Indikatoren zeigt, dass die Ausgroup-Aktie aktuell in einem Abwärtstrend liegt. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen deutlich über dem letzten Schlusskurs der Aktie. Auf Basis dieser Analyse erhält Ausgroup daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung zu Ausgroup. In den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild zu Ausgroup. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche und dem "Industrie"-Sektor hat die Ausgroup-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -19,66 Prozent bzw. -20,21 Prozent erzielt. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie im Branchenvergleich.

Insgesamt wird Ausgroup somit auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.