AusGroup Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Aktienkurs von Ausgroup hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -25,93 Prozent verzeichnet, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Im Vergleich zur Bauwesen-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,24 Prozent aufweist, liegt Ausgroup mit einer um 21,69 Prozent niedrigeren Rendite deutlich darunter. Demnach erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Ausgroup. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Ausgroup-Aktie derzeit bei 50 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment und den RSI der Ausgroup-Aktie.