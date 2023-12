AusGroup Aktie: Jetzt knallt es!

Die Auswertung der technischen Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ausgroup-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,01 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,009 SGD liegt somit deutlich darunter, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,01 SGD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ausgroup-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 136, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Bauwesen" mit einem durchschnittlichen KGV von 20 als überbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ausgroup in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt wurden. Die Häufigkeit der Diskussionen zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Da über Ausgroup unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In der Anlegerkategorie zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Ausgroup eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält die Ausgroup-Aktie daher auch in der Anlegerkategorie ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.