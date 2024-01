Aurumin Ltd ist zurück!

Die technische Analyse des Relative Strength Index betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie im Zeitablauf. Für Aurumin zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 20, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" angesehen. Insgesamt erhält die RSI somit die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um Aurumin. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Aurumin bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Aurumin derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,03 AUD, während der Kurs der Aktie (0,025 AUD) um -16,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,02 AUD, was einer Abweichung von +25 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Aurumin in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.