Aurumin Ltd Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktie von Aurumin auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Aurumin diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell zeigt der RSI-Wert für Aurumin mit 25 an, dass die Aktie überverkauft ist, was als positives Signal interpretiert wird. Bei einer Ausweitung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs und ergibt eine Abweichung von -13,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aurumin blieb gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Aurumin bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.