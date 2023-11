Aurumin Ltd Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aurumin-Aktie ist derzeit positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen haben sich überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert gehäuft. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aurumin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,026 AUD weicht somit um -13,33 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Abweichung und somit ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist auf eine überverkaufte Aktie hin und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage-Basis mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Aurumin.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen bleibt jedoch neutral. Insgesamt erhält die Aurumin-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ist die Anlegerstimmung in Bezug auf die Aurumin-Aktie positiv, während die technische Analyse und die Stimmungs- und Diskussionsintensität zu gemischten Bewertungen führen.