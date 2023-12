Aurum Resources, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Aktie von Aurum hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und wurde von Analysten auf verschiedenen sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Die Kommentare und Themen rund um Aurum waren vor allem in den letzten ein bis zwei Tagen positiv, was zu einer positiven Stimmungsbewertung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aurum-Aktie derzeit bei 0,275 AUD notiert, was +61,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Bewertung. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als positiv eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +111,54 Prozent liegt.

Zur Beurteilung des aktuellen Zustands der Aktie wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 24 Punkten, was bedeutet, dass die Aurum-Aktie überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 16,22 eine Überverkaufssituation, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Aurum in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem neutralen Rating bewertet.