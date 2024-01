Ascendas Real Estate Investment Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI des CapitaLand Ascendas REIT liegt bei 56,25, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 39,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger können die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Bei der Betrachtung von CapitaLand Ascendas REIT auf sozialen Plattformen stellten unsere Analysten fest, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den Diskussionen der vergangenen Tage wurden hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zählt ebenfalls zu den weichen Faktoren bei der Aktienbewertung. In diesem Zusammenhang zeigte die Diskussionsintensität rund um CapitaLand Ascendas REIT in den letzten Monaten eine übliche Aktivität im Netz. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der CapitaLand Ascendas REIT-Aktie von 2,95 SGD als positiv bewertet, da er mit +6,12 Prozent Entfernung vom GD200 (2,78 SGD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 2,82 SGD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Alles in allem wird der Kurs der CapitaLand Ascendas REIT-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.