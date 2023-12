Aurum Resources Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral eingestuft. Der RSI für Aurum liegt bei 24, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 16,22 und zeigt ebenfalls eine "gute" Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Aurum in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Aurum ebenfalls eine "neutral" Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Aurum. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um positive Themen, ohne negative Diskussionen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Aurum daher eine "gute" Einschätzung. Insgesamt wird Aurum von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "guten" Rating bewertet.

In technischer Hinsicht zeigt sich, dass der Durchschnittskurs der Aurum-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,13 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,275 AUD, was einer Steigerung von 111,54 Prozent entspricht. Daher wird eine "gute" Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung und erhalten ebenfalls ein "gutes" Rating. Insgesamt wird Aurum daher in Bezug auf die einfache Charttechnik mit "gut" bewertet.