Aurum Resources Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse der Aurum-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,13 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,24 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +84,62 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,17 AUD, was einer Distanz von +41,18 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Aurum zeigen eine durchschnittliche Aktivität über einen längeren Zeitraum, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Aurum in diesem Punkt insgesamt als "Neutral" bewertet.

Auch die Stimmung der Anleger lässt sich in die Analyse einbeziehen, was zeigt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Aurum diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aurum-Aktie beträgt 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 30,95 und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Aurum.