Aurum Pacific Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Wuxi Life heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,63 Punkten, was darauf hinweist, dass Wuxi Life weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen an, dass Wuxi Life überkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wuxi Life-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Wuxi Life eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Wuxi Life daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Wuxi Life von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Wuxi Life in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,7 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um -6,51 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +2,81 Prozent im Branchenvergleich für Wuxi Life bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -12,16 Prozent im letzten Jahr. Wuxi Life lag 8,45 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Wuxi Life derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Software") von 6,06 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,06 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.