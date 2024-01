Aurum Pacific Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Die Wuxi Life-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,07 HKD, während der Kurs der Aktie (0,024 HKD) um -65,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,06 HKD, was einer Abweichung von -60 Prozent entspricht und die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 6,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 6,06) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Wuxi Life-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung bei Wuxi Life in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Wuxi Life mit -40 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die "Software"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,41 Prozent, wobei Wuxi Life mit 32,59 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.