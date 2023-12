Aurum Pacific Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wuxi Life liegt bei einem Wert von 2, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 44,58 einen deutlich niedrigeren Wert darstellt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Wuxi Life-Aktie eine Abweichung von -21,25 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit -21,25 Prozent eine ähnliche Abweichung, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating im Bereich der einfachen Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Wuxi Life in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Wuxi Life in den letzten 12 Monaten eine Performance von 209,52 Prozent erzielt, was einer deutlichen Outperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,87 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,45 Prozent hatte, liegt Wuxi Life mit einer Überperformance von 216,98 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.