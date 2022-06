Aurum Interim Management zum 5. Mal als TOP CONSULTANT ausgezeichnet / Die Personalberatung zählt auch 2022 wieder zu den besten Beratern Deutschlands

Düsseldorf (ots) -Preisgekrönte Beratungsqualität - die wurde dem Düsseldorfer Interim Management Provider Aurum jetzt zum fünften Mal in Folge bescheinigt. Am 24. Juni nahmen Axel Oesterling, Geschäftsführer und Managing Partner bei Aurum Interim, und Natascha Puttins, Senior Consultant bei Aurum Interim, bei der offiziellen Preisverleihung die TOP CONSULTANT Auszeichnung von Bundespräsident a. D. Christian Wulff entgegen. Für Aurum Interim ist die erneute Ehrung ein klares Signal: Erstklassige Beratung ist gefragt - und sie zahlt sich aus.Unternehmerischer Erfolg braucht kluges Personalmanagement. Auf diesem Feld haben sich die Düsseldorfer einen Namen gemacht. Ob Experte, Projektmanager, Linienmanager oder Geschäftsführer: Aurum Interim findet branchen- und unternehmensübergreifend den perfekten Kandidaten für eine Vakanz - interimistisch oder in Festanstellung.Den passenden Manager zu finden - dahinter steckt ein mehrstufiger Prozess, bei dem neben strukturiertem Vorgehen, Erfahrung und Feingefühl eines besonders gefordert ist: echte Beratungskompetenz. Und die erbringt Aurum, wie die erneute Auszeichnung als TOP CONSULTANT beweist. Aurum begleitet die Unternehmen bereits während der Mandatsdefinition, übernimmt die Kandidatensuche und schlägt passende Experten vor, berät aber auch bei der Kandidatenauswahl. Bei Bedarf wird die Vertragsgestaltung übernommen oder der Provider steht als Sparringspartner während dieses Prozesses zur Seite. Während eines Mandats steht Aurum weiterhin in der Verantwortung und berät bei Interim Projekten im Rahmen des Shadow Managements auch inhaltlich.Der Anspruch von Aurum: ein passgenauer Match"Unser Anspruch ist es, die individuellen Bedürfnisse des Auftraggebers wirklich zu verstehen und so zeitnah und passgenau den richtigen Match - fachlich wie persönlich - herzustellen. Dabei ist uns die Persönlichkeit besonders wichtig, wir wollen immer auch erkennen, welche Menschen zu welchem Mandat passen. Nur so kann nachhaltig besetzt werden - sei es interimistisch oder permanent", so Axel Oesterling.Der hohe Anspruch an die eigene Beratungsexpertise und Umsetzungskompetenz wurde jetzt erneut von offizieller Stelle zertifiziert und Aurum zum fünften Mal in Folge mit dem TOP CONSULTANT-Siegel prämiert. Worauf es dem Provider dabei ankommt: den echten Bedarf der Auftraggeber sauber herauszuarbeiten und Positionen mit Managern zu besetzen, die auch von ihrem Persönlichkeitsprofil zum Auftraggeber passen. "Der Erfolg gibt uns recht", sagt Oesterling. "Seit über 10 Jahren pflegen wir nachhaltige, stabile Kundenbeziehungen. Wir sind stolz darauf, dass uns unsere Mandaten auch bei der diesjährigen Befragung wieder eine überdurchschnittliche Kundenloyalität bestätigt haben - in den Bereichen Zufriedenheit, Kundenbindung und Weiterempfehlung."Aurum Interim: In der Liga der besten MittelstandsberaterAuf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am 24. Juni in Frankfurt am Main gratulierte Bundespräsident a. D. Christian Wulff Aurum Interim zu diesem Erfolg. TOP CONSULTANT zeichnet jährlich die besten Mittelstandsberater aus. 191 Beratungshäuser hatten sich für 2022 beworben, Aurum Interim zählt zu den Gewinnern, die die begehrte TOP CONSULTANT Auszeichnung erhalten. "Wir freuen uns sehr, dass es uns auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, in die Liga der besten Mittelstandsberater aufgenommen zu werden", sagt Oesterling. Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Fundament des Wettbewerbs ist eine Befragung mittelständischer Unternehmen, die zuvor mit den teilnehmenden Beratungshäusern - Management-, IT- und Personalberatungen - zusammengearbeitet haben. Wissenschaftlich begleitet wurde die Untersuchung von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn.Mehr zu Aurum Interim Management unter www.aurum-interim.de oder bei www.beste-mittelstandsberater.de.Über Aurum InterimDas in Düsseldorf ansässige Unternehmen Aurum Interim zählt zu den führenden Personalberatern Deutschlands und obliegt der Leitung von Axel Oesterling und Samir Jajjawi. Aurum Interim berät Unternehmen aus den verschiedensten Branchen und findet - permanent oder interimistisch - exakt die Führungskräfte und Manager, mit denen sich Management-Herausforderungen meistern und Vakanzen erfolgreich schließen lassen. Dabei setzt Aurum Interim bei der Vermittlung seiner Manager auf kompetente Beratung, eigene fundierte Linienerfahrung und branchenübergreifende Expertise. Mehr zu Aurum Interim Management unter www.aurum-interim.de.Pressekontakt:Pressestelle Aurum Interim Managementc/o zeron GmbH / Agentur für PR & Contentfon + 49 211 / 8 89 21 50-11mail presse-aurum@zeron.deOriginal-Content von: Aurum Interim Management, übermittelt durch news aktuell