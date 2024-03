Aurubis wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aurubis war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt.

Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies hat zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung für die Anlegerstimmung geführt. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aurubis-Aktie einen Wert von 27,06 für den RSI7 (sieben Tage) und 35,47 für den RSI25 (25 Tage), was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Dividendenrendite von Aurubis liegt derzeit bei 1,88 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,06 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt werden, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für Aurubis auf Basis der Anlegerstimmung, des Relative Strength-Index, der Dividendenrendite und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.