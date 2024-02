Mit Aurubis wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Derzeit schüttet Aurubis niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Mit einer Dividendenrendite von 1,88% im Vergleich zum Durchschnitt von 5,18% beträgt der Unterschied 3,3 Prozentpunkte. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bei Aurubis ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen besonders positive Themen im Mittelpunkt standen. Daraus ergibt sich die Gesamteinschätzung "Gut". Allerdings zeigen die analysierten Handelssignale aus den sozialen Medien 7 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Aurubis im letzten Jahr eine Rendite von -34,35 Prozent erzielt, was 16,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -18,21 Prozent, und Aurubis liegt aktuell 16,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aurubis derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie verläuft um -18,99 Prozent über dem GD200 von 74,36 EUR. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 69,42 EUR, was einer Abweichung von -13,22 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aurubis-Aktie als "Schlecht", basierend auf der Dividendenpolitik, der Anlegerstimmung, dem Branchenvergleich und der technischen Analyse.