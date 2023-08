Aurubis: Das wahre Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die Aktie von Aurubis hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung hingelegt und damit Pessimismus am Markt ausgelöst. Doch was sagen die Analysten dazu? Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 104,55 EUR. Wenn sie Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein beachtliches Potenzial von +44,37%. Allerdings gibt es auch Analysten, die diese Einschätzung aufgrund des aktuellen schwachen Trends nicht teilen.

• Die Aktie von Aurubis verliert an Wert (-1,63%).

• Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 104,55 EUR.

• Fünf Experten empfehlen “Halten”, während nur einer einen Verkauf vorschlägt.

Fazit: Von insgesamt 14 Analysteneinschätzungen ist mehr als die Hälfte optimistisch (57%). Auch das Guru-Rating bleibt konstant mit einem Wert von 3,86.