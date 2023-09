Aurubis: Potenzial von fast +45% - Kursziel bei 98,43 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Am 8. September 2023 verzeichnete die Aurubis-Aktie eine negative Kursentwicklung von -1,91%. In der letzten Handelswoche betrug das Minus sogar -1,16%. Die Stimmung am Markt ist aktuell eher pessimistisch.

Laut Bankanalysten hat die Aktie jedoch ein mittelfristiges Kursziel von 98,43 EUR und somit ein beachtliches Aufwärtspotenzial in Höhe von fast +45%. Allerdings stimmen nicht alle Analysten mit dieser Einschätzung überein. Nach dem schwachen Trend der vergangenen Tage haben fünf Experten die Aktie als starken Kauf eingestuft und weitere fünf Analysten empfehlen den Kauf der Aktie. Fünf weitere Experten halten sich neutral und bewerten sie mit “halten”. Lediglich einer stuft die Aktien als Verkauf ein.

Insgesamt sind damit immer noch rund zwei Drittel aller Analysten optimistisch gestimmt (+62,50%). Auch der bewährte...