Aurubis: Potenzial von +38,26% für Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die Kursentwicklung der Aurubis-Aktie am Finanzmarkt verzeichnete gestern einen Rückgang von -0,63%. Trotzdem ist der Markt momentan relativ optimistisch und zeigt eine insgesamt positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen mit einem Plus von +2,11%.

Die Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: Die Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel bei 104,55 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +38,26%, falls die Analysten Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund des bereits positiven Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen 5 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 3 raten zu einem Kauf. Eine neutrale Bewertung “halten” geben 5 Experten ab und nur einer stufen die Aktie als “Verkauf” ein. Insgesamt sind also noch immer +57,14% der Analystenschar mindestens optimistisch...