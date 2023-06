Aurubis: Das Potenzial übersteigt den aktuellen Kurs um fast 28%

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die Aktie von Aurubis wird derzeit von Experten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 102,00 EUR, was einem möglichen Anstieg um +27,76% entspricht.

Am letzten Handelstag stieg die Aurubis-Aktie um +0,05%, und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +2,65%. Die Stimmung am Markt scheint daher relativ optimistisch zu sein.

Vier Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie und weitere vier setzen auf “Kauf”, aber mit weniger Euphorie. Fünf Experten bewerten das Papier als “halten”. Ein Analyst meint immer noch es wäre Zeit zum Verkauf und ein weiterer rät sogar zum sofortigen Verkauf.

Das positive Bild rundet zudem das Guru-Rating ab, welches sich bisher auf dem Rating-Level “Guru-Rating ALT” befand.