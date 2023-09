Aurubis: Potenzial für Kursanstieg auf 98,43 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Aurubis aktuell unterbewertet ist und ein Kurspotenzial von +39,18% bietet.

• Am 29.09.2023 erreichte Aurubis einen Anstieg von +1,81%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 98,43 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,88

Mit einem Plus von +1,81% am gestrigen Handelstag konnte Aurubis eine positive Entwicklung vorweisen und verzeichnet in den letzten fünf Tagen insgesamt ein Plus von +2,82%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt momentan relativ optimistisch gestimmt ist.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Aurubis beträgt aktuell 98,43 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet dies Investoren ein Potential für einen Anstieg um +39.18%.

Während fünf Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere fünf sie optimistisch...