Aurubis: Das Kursziel bei 102,00 EUR - ein Potenzial von +22,39%

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die Aktie von Aurubis hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag mit -0,50% abgeschlossen. Dennoch halten Bankanalysten an ihrer mittelfristigen Einschätzung fest und sehen das Kurspotenzial bei +22,39%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 102,00 EUR.

• Am 16.06.2023 schloss die Aktie von Aurubis mit einem Minus von -0,50%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 102,00 EUR

• Ein Guru-Rating bestätigt das Vertrauen in die Aktie (3,60)

Mit einer positiven Stimmung unter Analysten erscheint der Markt relativ optimistisch für Aurubis. Von insgesamt 14 Experteneinschätzungen bewerten vier Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während weitere vier zu einem “Kauf” raten – jedoch ohne Euphorie.

Fünf Experten positionieren sich neutral und vergeben das Rating “halten”. Nur noch ein...