Aurubis: Kurspotenzial von +42,01% - Aktuelle Bewertung zu niedrig?

Die gestrige Entwicklung der Aurubis-Aktie am Finanzmarkt war mit einem Verlust von -0,41% eher enttäuschend. In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt 3,28%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Laut Bankanalysten ist die aktuelle Bewertung der Aktie jedoch nicht gerechtfertigt und das mittelfristige Kursziel liegt bei 104,55 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Kurspotenzial von +42,01% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Von insgesamt 14 Analysten empfehlen immerhin 8 die Aurubis-Aktie zum Kauf oder sehen zumindest eine positive Zukunftsperspektive (+57,14%). Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,86 konstant.

Anleger sollten sich bewusst sein: Es handelt sich hierbei lediglich um eine...