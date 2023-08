Aurubis: Kurspotenzial von +26,12% - Bankanalysten optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die Aktie von Aurubis hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag betrug der Abschlag -0,31%. Das entspricht einer Woche mit einem Gesamtminus von -3,09%. Einige Analysten hatten diese Entwicklung nicht erwartet und die Stimmung am Markt ist insgesamt pessimistisch.

Doch es gibt auch positive Stimmen: Das mittelfristige Kursziel für Aurubis liegt bei 104,55 EUR. Dieser Wert wurde im Durchschnitt der Meinungen von Bankanalysten berechnet. Sollte sich das bewahrheiten, ergäbe sich ein großes Potenzial für Investoren – nämlich +26,12%.

Aktuell empfehlen 5 Analysten den Kauf der Aktie und 3 weitere sehen sie als “Kauf” an. Weitere 5 Experten stufen die Aktie als “halten” ein und nur noch einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,86 Punkten.

Insgesamt zeigen...