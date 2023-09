Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die Aktie von Aurubis hat am gestrigen Handelstag -2,33% verloren und notiert aktuell bei 67,74 EUR. Die negative Performance der letzten fünf Tage liegt bei -5,04%, was pessimistische Stimmung am Markt signalisiert.

Doch die Bankanalysten sehen das anders. Das mittelfristige Kursziel für Aurubis liegt im Durchschnitt bei 98,43 EUR – somit rund +45,05% höher als derzeitiger Stand. Bedeutet dies ein Kaufsignal?

Fünf Experten sind sich sicher: Ja! Sie raten zu einem starken Kauf.

Weitere fünf Analysten sehen ebenfalls Potenzial und empfehlen den Kauf.

Andere haben eine neutrale Haltung eingenommen (Bewertung “halten”).

Nur einer bleibt skeptisch und stuft die Aktie mit “Verkauf” ein.

Das positive Bild spiegelt sich auch im Guru-Rating wider: Der Trend-Indikator zeigt hier auf dasselbe Niveau wie vorher (“Guru-Rating ALT”) –...