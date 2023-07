Aurubis: Investitionschance mit Kursziel 104,55 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Nach Expertenmeinung ist die Aktie von Aurubis derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt etwa +25,15% höher als der aktuelle Wert.

• Am 28.07.2023 legte Aurubis um +0,26% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 104,55 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei 3,86

Gestern verzeichnete Aurubis am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,26%, was den fünftägigen Handel auf eine insgesamt positive Entwicklung von +3,67% bringt. Der Markt erscheint also relativ optimistisch.

Obwohl das Unternehmen in dieser Woche ein positives Wachstum verzeichnete und sich seine Bewertung verbesserte, sind nicht alle Analysten überzeugt davon.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 104,55 EUR und bietet somit eine Investitionschance von etwa +25%. Die Meinungen dazu gehen jedoch auseinander: Von fünf Analysten werden sie...