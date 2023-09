Aurubis: Experte sagen Kursziel von 98,43 EUR voraus

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die aktuelle Bewertung der Aurubis-Aktie durch Analysten scheint nicht angemessen zu sein. Das wahre Kursziel liegt um +51,85% über dem aktuellen Kurs.

• Am 1. September 2023 wird ein Rückgang von -15,22% erwartet.

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 98,43 EUR.

• Das Guru-Rating für Aurubis bleibt unverändert bei 3,88.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von -15,22%. In den letzten fünf Handelstagen hat sich die Entwicklung auf eine negative Bilanz von -12,78% summiert. Es scheint daher derzeit eine pessimistische Stimmung am Markt vorzuherrschen.

Obwohl es schwierig ist zu prognostizieren ob diese Entwicklung schon im Vorfeld absehbar war oder nicht – Fakt ist aber dass sie nahezu alle Experten überrascht hat und auch weiterhin eindeutig negativ gewichtet wird.

