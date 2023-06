Aurubis: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +28,43% mit Kursziel 102,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die Aktie von Aurubis hat gestern eine positive Entwicklung am Markt gezeigt und in den letzten fünf Handelstagen ein leichtes Plus von +0,08% erreicht. Doch wie bewerten die Analysten diese Entwicklung?

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aurubis-Aktie liegt bei 102,00 EUR. Damit eröffnet sich aktuell Investoren ein beachtliches Potenzial von +28,43%. Diese Einschätzung teilen auch 8 der insgesamt 15 befragten Experten.

Vier Analysten empfehlen einen Kauf und vier weitere setzen auf eine optimistische aber nicht euphorische Bewertung der Aktie als Kauf. Fünf Experten halten sie für neutral und nur einer ist skeptisch bis ablehnend (Verkauf).

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,60.

Fazit: Die Meinungen zu Aurubis gehen auseinander – trotzdem sehen mehr als die Hälfte der...