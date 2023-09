Aurubis: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel 98,43 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die Aktie von Aurubis wurde laut Experten falsch bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 98,43 EUR. Das bedeutet für Anleger ein Potenzial von +43,36%.

• Aurubis legte am 08.09.2023 um -0,81% zu.

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,88.

Am gestrigen Tag stieg der Finanzmarktanteil von Aurubis um -0,81%, was in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Stimmung auf dem Markt widerspiegelt.

Obwohl das Wachstum nicht so stark erwartet wurde wie es tatsächlich ist, sind die Meinungen der Analysten darüber positiv.

Laut aktueller Analyse stimmen fünf Analysten darin überein, dass die Aktie als starker Kauf angesehen werden sollte. Fünf weitere Experten haben eine optimistische Sichtweise darauf und empfehlen sie zum Kauf. Fünf andere analysierten sie neutral und stuften den Titel mit ‘halten’ ein. Ein einziger Experte...