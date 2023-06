Aurubis: Analysten sehen Kursziel bei 102,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die Aktie von Aurubis konnte gestern an der Börse ein Plus von +6,47% verzeichnen und erreichte damit in den vergangenen fünf Handelstagen eine Performance von +5,63%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Laut Analysteneinschätzungen ist die Aktie derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 102,00 EUR mit einem Potenzial für Investoren von +31,89%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und es gibt auch einige skeptische Stimmen.

Vier Analysten bewerten die Aktie als “stark kaufen”, vier weitere halten einen Kauf für sinnvoll. Fünf Experten empfehlen das Halten der Aktie. Nur ein einziger Analyst rät zum Verkauf – und tatsächlich fordert ein Experte sogar dazu auf, sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,60. Insgesamt sind also noch mehr als die Hälfte der befragten...